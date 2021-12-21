Минцифры сообщило, что Кремль рассмотрит указ об электронных паспортах на этой неделе

Максут Шадаев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что Кремль рассмотрит указ об электронных паспортах на этой неделе.

- Сняли все разногласия. ... Все урегулировали, — приводит слова министра РИА Новости.

Шадаев добавил, что указ об электронных паспортах будет внесен в администрацию президента на рассмотрение на следующей неделе.

Ранее Максут Шадаев сообщил, что электронный паспорт начнет действовать в трех регионах России до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт будет двух видов – смарт-карта и приложение с QR-кодом, взаимосвязанные между собой.

До этого МВД России сообщило, что готово к введению электронных паспортов на территории страны. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, ведомство знает, как будут выглядеть и изготавливаться электронные паспорта, а также как они будут использоваться. В МВД ожидают только ответа из Минцифры и других министерств, которые также прорабатывают этот вопрос.