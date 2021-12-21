Иммунолог перечислил главные симптомы при заражении «омикроном»

Иммунолог Болибок перечислил главные симптомы при заражении «омикроном» Фото: REUTERS

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что головная боль и слабость являются главными симптомами при заражении новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

- У «омикрона» самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил, — приводит слова специалиста URA.RU.

Болибок отметил, что у всех штаммов коронавируса имеется более 70 симптомов, но они более выражены у некоторых вариантов. К примеру, у основного варианта коронавируса главным симптомов была потеря обоняния, а у «дельты» она встречается реже.

Напомним, «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в Соединенных Штатах. Именно на эту разновидность COVID-19 приходится около трех четвертей свежих случаев заражения в стране. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у 73,2% новых инфицированных за минувшую неделю американские медики выявили «омикрон», а доля ранее доминировавшего варианта «дельта» снизилась до 26,6%, остальные разновидности ковида фиксируются совсем редко. Американский регулятор отмечает, что всего неделю назад на «омикрон» приходилось 12,6% случаев заражения.