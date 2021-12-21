«Омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США Фото: REUTERS

«Омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в Соединенных Штатах. Именно на эту разновидность COVID-19 приходится около трех четвертей свежих случаев заражения в стране.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у 73,2% новых инфицированных за минувшую неделю американские медики выявили «омикрон», а доля ранее доминировавшего варианта «дельта» снизилась до 26,6%, остальные разновидности ковида фиксируются совсем редко. Американский регулятор отмечает, что всего неделю назад на «омикрон» приходилось 12,6% случаев заражения, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19, в ВОЗ, по его словам, получили этому «устойчивое подтверждение». Он добавил, что люди, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, могут снова заразиться.

Насколько тревожными выглядят последние данные о распространении нового варианта коронавируса? И как с ним эффективнее всего бороться? На эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

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