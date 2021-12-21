Новейшая подлодка «Петропавловск-Камчатский» успешно поразила цель ракетой «Калибр»

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» успешно поразила цель ракетой «Калибр»

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что новейшая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» успешно поразила цель ракетой «Калибр» в Японском море.

- В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум (в Хабаровском крае). Дальность стрельбы превысила 1000 километров, — говорится в сообщении пресс-службы.

Перед пуском подлодка совершила «тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач».

Ранее экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил в акватории Белого моря очередную стрельбу ракетой «Циркон». Гиперзвуковое оружие поразила все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. До этого начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил об успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон». Он также сообщил, что «возможности ВМФ России в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».