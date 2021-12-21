Мутко сообщил, что ставка по ипотеке вырастет до 10% в 2022 году

Виталий Мутко Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что решение Центробанка повысить ключевую ставку приведет к росту ставок по ипотеке до 10%.

- После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше, — сказал он в интервью РБК.

Ранее специалисты Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) заявили, что более 1 миллиона семей могут лишиться квартир в домах-самостроях по всей стране. Руководитель центра Александр Моор рассказал, что в число самых проблемных субъектов входит Краснодарский край, Крым и Дагестан. По его словам, более 40 тысяч объектов были возведены без получения разрешения на строительство - на землях, предназначенных для частных домов. Так, не менее 10 миллионов квадратных метров жилья в России имеют статус самовольной постройки.