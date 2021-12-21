18 автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Москвы

Участниками массовой аварии в Москве стали 18 автомобилей / Фото: очевидцы

18 автомобилей столкнулись в Москве в районе пересечения Кутузовского проспекта с ТТК во вторник, 21 декабря 2021. Подробности аварии сообщили kp.ru очевидцы.

Фото: очевидцы

Участникам дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в частности, стали легковушки Nissan и Kia, а также микроавтобус GMC и автомобиль такси.

Фото: очевидцы

По предварительным данным правоохранительных органов, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщает РИА Новости, в число участников аварии также попал автомобиль китайского посольства. Находились ли внутри дипломаты, пока неизвестно.

Фото: очевидцы

Подробности аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить точные причины и обстоятельства случившегося.

Фото: очевидцы

Как ранее писал сайт kp.ru, ранним утром во вторник, 21 декабря 2021 года, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ЛТП, когда на служебном автомобиле направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная".