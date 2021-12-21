Опрос: каждый пятый россиянин хотел бы вернуть переход на летнее и зимнее время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики компании SuperJob выяснили, что около 20% россиян предпочли бы вернуть переход на летнее и зимнее время.

"20% россиян считают, что было бы лучше вернуться к сезонному переводу часов - зимой на зимнее время, а летом - на летнее", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

При этом отмечается, 35% участников опроса заявили, что им не важно, по какому времени жить, еще 7% респондентов.

Напомним, в сентябре 2021 года депутат Государственной думы Сергей Жигарев предложил вернуть сезонное время. По его мнению, многие люди уже привыкли к переводу часов на летнее и зимнее время.

Ранее эксперты рассказывали, какие болезни вызывает ежегодный перевод часов.

"Человек может опоздать на час на работу из-за перевода времени и дезориентироваться. Для него это всё равно что потеряться в пространстве. Перевод часов - это тотальный стресс, который может вызвать как минимум нервный срыв", - заявил психотерапевт Сергей Кравченко в беседе с Life.ru.