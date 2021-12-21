«Газпром» приостановил транзит газа в Германию по Ямалу – Европе

Российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Германию по Ямалу – Европе Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Германию по Ямалу – Европе из-за отказа от бронирования на 21 декабря. Об этом следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Поток газа в Германию по Ямалу - Европе формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном. В данный момент голубое топливо по трубе не поступает.

Напомним, компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе 2022 года, а также заказал только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа» в ходе аукциона в понедельник, 20 декабря. Как сообщается, «Оператор ГТС Украины» предложил на следующий месяц транзитные мощности в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров через станцию «Сохрановка», но эти предложения остались невостребованными.