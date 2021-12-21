Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 8:40

Врач Тяжельников рассказал о людях, уязвимых для 20-градусных морозов

Врач Тяжельников заявил, что сильные морозы опасны для людей с заболеваниями органов дыхания
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Даже здоровым людям в сильные морозы нужно закрывать лицо шарфом, чтобы избежать проблем с органами дыхания.

Даже здоровым людям в сильные морозы нужно закрывать лицо шарфом, чтобы избежать проблем с органами дыхания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятные реакции на морозный воздух могут быть у всех людей, но особенно опасны морозы для тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Врач рассказал, что затрудненное дыхание и спазмы во время сильных морозов могут случиться и у абсолютно здоровых людей. Как меры профилактики специалист рекомендует по возможности меньше находиться на холоде, а если приходится выйти на мороз, желательно закрывать лицо шарфом.

Ранее на kp.ru синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в предпоследнюю неделю декабря 2021 года москвичам нужно подготовиться к аномально холодной для этого времени погоде. Предполагается, что столбик термометра опустится до 20-25 градусов со знаком минус. Это обусловлено полярным вторжением, объяснил Тишковец.