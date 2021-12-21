Врач Тяжельников рассказал о людях, уязвимых для 20-градусных морозов

Даже здоровым людям в сильные морозы нужно закрывать лицо шарфом, чтобы избежать проблем с органами дыхания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятные реакции на морозный воздух могут быть у всех людей, но особенно опасны морозы для тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Врач рассказал, что затрудненное дыхание и спазмы во время сильных морозов могут случиться и у абсолютно здоровых людей. Как меры профилактики специалист рекомендует по возможности меньше находиться на холоде, а если приходится выйти на мороз, желательно закрывать лицо шарфом.

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