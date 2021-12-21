Как уменьшить зависимость от шоколада, рассказала врач

Зависимость к шоколаду можно уменьшить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В зависимости от шоколада признаются около 40 процентов женщин и 15 процентов мужчин, рассказала известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

По словам доктора, ученые проводили множество исследований, которые подтвердили, что утолить тягу к шоколаду может только сам шоколад. Однако есть небольшие хитрости, которые помогут уменьшить зависимость, уточнила Павлова.

"Немного снизить тягу можно с помощью пиколината хрома и добавок с магнием. Поэтому попробуйте включить морально-волевые качества, - рассказала специалист. - Надо обязательно считать, сколько шоколада вы съедаете. Это должен быть маленький кусочек, который надо рассасывать за щекой. Не запивайте его чаем или кофе, чтобы продлить удовольствие".

Доктор Павлова также напомнила, что следует обязательно учитывать съеденный шоколад при подсчете калорий.

Как ранее писал сайт kp.ru, Зухра Павлова рассказала, что причиной ухудшения самочувствия после рабочих будней зачастую является "мигрень выходного дня". По ее словам, особенно часто от этого страдают трудоголики, у которых в выходные наблюдаются головная боль, разбитость и слабость. Врач отметила, что помимо накопившейся за неделю усталости есть достаточно много объективных причин негативной реакции организма на изменение условий.