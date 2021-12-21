В Японии казнили трех заключенных впервые с 2019 года

Власти Японии не поддерживают отмену смертной казни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии впервые с 2019 года приведен в исполнение смертный приговор в отношении троих заключенных. Их лишили жизни через повешение.

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара во вторник, 21 декабря, заявил журналистам, что это неизбежная мера наказания за особо жестокие преступления, и его отмену власти страны не поддерживают.

"Общественное мнение в Японии в большинстве своем считает, что смертная казнь неизбежна в отношении предельно циничных и жестоких преступлений, - уточнил Кихара. - Такие правонарушения сейчас следуют одно за другим, и отмена смертной казни в подобных условиях не представляется нам правильной мерой".

По его словам, вопрос возможной отмены смертной казни "можно изучать с осторожностью", но только с учетом общественного мнения.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июне 2021 года министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в ведомстве продолжается обзор политики в отношении высшей меры наказания.