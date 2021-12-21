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В мире21 декабря 2021 9:23

В Японии казнили трех заключенных впервые с 2019 года

Правительство страны считает, что отменять высшую меру наказания не следует
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Власти Японии не поддерживают отмену смертной казни

Власти Японии не поддерживают отмену смертной казни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии впервые с 2019 года приведен в исполнение смертный приговор в отношении троих заключенных. Их лишили жизни через повешение.

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара во вторник, 21 декабря, заявил журналистам, что это неизбежная мера наказания за особо жестокие преступления, и его отмену власти страны не поддерживают.

"Общественное мнение в Японии в большинстве своем считает, что смертная казнь неизбежна в отношении предельно циничных и жестоких преступлений, - уточнил Кихара. - Такие правонарушения сейчас следуют одно за другим, и отмена смертной казни в подобных условиях не представляется нам правильной мерой".

По его словам, вопрос возможной отмены смертной казни "можно изучать с осторожностью", но только с учетом общественного мнения.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июне 2021 года министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в ведомстве продолжается обзор политики в отношении высшей меры наказания.