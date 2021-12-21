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Экономика21 декабря 2021 9:39

Турецкая лира выросла в полтора раза за сутки после рекордного падения

На пике курс достиг 11,2 лиры за доллар
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Турецкая лира укрепилась после рекордного падения

Турецкая лира укрепилась после рекордного падения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 21 декабря, курс лиры вырос почти в полтора раза после антирекорда, зафиксированного днем ранее, когда за один доллар давали 18,4 лиры.

На пике резкого взлета курс составил 11,2 лиры, но затем снизился в среднем до 13.

Напомним, за последние десять дней Центробанк Турции несколько раз вбрасывал доллары, но это так и не переломило тенденцию на обесценивание лиры.

С начала текущего года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости турецкой валюты за последние годы. В январе этого года за один доллар давали около 7,3 лиры.

Как ранее писал сайт kp.ru, дальнейшее падение курса лиры может привести к росту стоимости туров в Турцию. Об этом предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.