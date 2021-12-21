Мосгорсуд оставил ректора «Шанинки» Зуева в СИЗО

Сергей Зуев Фото: Сергей САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Московский городской суд оставил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, отклонив жалобу его адвокатов на продление ареста. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Кравченко.

- Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов - оставить без удовлетворения, — цитирует юриста ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ректор «Шанинки» Сергей Зуев не признал свою вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Предполагается, что Зуев может быть причастен к хищению более чем 21 миллиона рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работе, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Однако женщину задержали 6 октября 2021 года.