Депутаты Госдумы подготовили в проект о техосмотрах поправку об исключении "ТО на обочине"

Депутаты Госдумы подготовила в проект о техосмотрах поправку об исключении "ТО на обочине" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» подготовили поправки в проект закона об отмене техосмотра. Речь идет об исключении ТО «на обочине» и отмене штрафов за отсутствие диагностической карты. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась», - приводит слова парламентария Telegram-канал партии «Единая Россия».

Кроме того, ко второму чтению подготовили поправку, которая говорит об исключении проведения так называемых «техосмотров на обочине», когда у водителя уже есть диагностическая карта, однако сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра,

Уточняется, что в третьем чтении проект закона может быть рассмотрен уже в среду, 22 декабря.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра должен обязательно заработать 2022 году. По его словам, это сделает проще жизнь владельцев 50 миллионов транспортных средств, которые не используют свои авто в коммерческих целях.