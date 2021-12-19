Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра заработает в 2022 году

Вячеслав Володин рассказал, что закон об отмене обязательного техосмотра должен заработать в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в РФ должен заработать закон об отмене обязательного техосмотра, что сделает проще жизнь владельцев 50 миллионов транспортных средств, которые не используют свои авто в коммерческих целях.

Ситуацию с новым законом прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», - написал Володин в своем Telegram, комментируя вопросы автовледельцев, не придётся ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с КоАП.

«Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан», - отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, закон об отмене обязательного техосмотра должны принять в течение трех дней. В понедельник он будет рассмотрен на Совете Думы, во вторник – во втором чтении, а в среду, 22 декабря – в третьем. Все положительные заключения по законопроекту получен, уточнил Володин.

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», - резюмировал он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что идею отмены обязательного техосмотра поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О том, кто выиграет и кто проиграет от отмены техосмотра в России, читайте здесь.