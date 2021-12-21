Зеленский заявил о желании как можно быстрее разблокировать переговорный процесс по Донбассу

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет как можно быстрее разблокировать переговорный процесс по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы желаем как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную, и хотим ее получить в 2022 году", - заявил Зеленский.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры Украины, Германии и Франции провели трехстороннюю встречу, посвященную урегулированию конфликта в Донбассе. По итогам встречи политики заявили о необходимости продолжения работы в Нормандском формате.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем. Также Зеленский поблагодарил Германию и Францию за поддержку Украины "на фоне военной угрозы со стороны России".

Напомним, Россия призывает Соединенные Штаты Америки простимулировать Украину к выполнению минских соглашений и послать сигнал о недопустимости их ревизии. Об этом посол России в США Анатолий Антонов.