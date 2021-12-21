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Политика21 декабря 2021 10:42

Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию армии

Глава государства также сообщил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию армии и укреплению обороноспособности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны по итогам года.

«Развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание», - заявил российский лидер.

Глава государства также заявил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%. «Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об участии Путина в расширенной коллегии министерства обороны, отметив, что глава государства посетит выставку, во время которой пройдет церемония приема в строй атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск».