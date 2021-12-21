Премьер Венгрии заявил, что планирует встретиться с Путиным

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в начале 2022 года планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

- Премьер-министр Венгрии заявил, что встретится с российским президентом Путиным в начале следующего года, — сообщило агентство Reuters.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин провел онлайн-переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и назвал российско-китайские отношения «образцом международного сотрудничества в 21 веке». Си Цзиньпин ответил, что ценит усилия российского лидера Владимира Путина по защите отношений Китая и РФ. Он добавил, что российско-китайские отношения выстояли на фоне мировых перемен и «турбулентности». Кроме того, Путин объявил о намерении посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, которое состоится в феврале 2022 года. Он также рассчитывает лично встретиться с Си Цзиньпином.