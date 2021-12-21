Путин назвал виной США нынешнюю напряжённость в Европе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешняя напряженность в Европе является виной Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны по итогам года.

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе - их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать», - заявил российский президент, отметив, что на каждом шаге «ситуация постоянно ухудшалась, деградировала».

Путин указал на то, как в бытность хороших взаимоотношений, Вашингтон поддерживал сепаратизм на Северном Кавказе, расширял НАТО, а также выходил из договоров по ПРО.

Российский лидер полагает, что все эти действия американской стороны были предприняты на фоне эйфории из-за «так называемой победой в Холодной войне», а также по причине неверной оценки ситуации и неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации.

«Сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», - добавил глава государства.

Напомним, российский лидер также заявил, что наращивание группировки США и НАТО вызывают серьезную озабоченность.