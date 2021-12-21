Путин рассказал, что произойдет, если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время российских ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до пяти. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны по итогам года.

Российский лидер заявил, что наращивание группировки США и НАТО, а также их военные учений вызывают серьезную озабоченность.

«Если инфраструктура будет двигаться дальше, появятся на Украине, то их подлетное время к Москве сократится до 7 минут», - заявил глава государства, отметив, что именно в связи с этим он предложил начать разговор о гарантиях безопасности президенту США Джо Байдену.

Путин подчеркнул необходимость гарантий безопасность, поскольку Вашингтон «выходят из всех договоров, которые им не интересны, объясняя или не объясняя что-либо».

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Было подготовлено два документа, основными положениями одного из них стало исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины. Как писал сайт kp.ru, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон пока не дал официального ответа, и пока российская сторона видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.