Путин заявил, что российские военные должны получать достойное вознаграждение выше среднего

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные за свою службу должны получать достойное вознаграждение, которое будет выше среднего по экономике. Такое заявление во вторник, 21 декабря, сделал президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны по итогам года.

«Мы будем добиваться, чтобы за свою службу они (военнослужащие) получали достойное вознаграждение», - заявил российский лидер, отметив, что как и в предыдущие годы, денежное вознаграждение российских военных должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его.

Глава государства призвал правительство и дальше «своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих», а также обратил внимание на необходимость увеличивать военные пенсии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления на коллегии Минобороны по итогам года российский лидер также заявил о необходимости и дальше уделять повышенное внимание развитию армии и укреплению обороноспособности.