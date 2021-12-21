Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию на Украине с химическими компонентами

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокацию в восточной части Украины с применением неустановленных химических компонентов. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 21 декабря 2021 года.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - уточнил Шойгу.

По словам главы Минобороны, в настоящее время на украинской территории находятся порядка 120 сотрудников американских ЧВК. По данным российской разведки, американцы тренируют украинский спецназ.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что хочет как можно быстрее разблокировать переговорный процесс по Донбассу.