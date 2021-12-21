Шойгу сообщил, что контрактников в армии России вдвое больше, чем призывников

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Численность военнослужащих по контракту в российской армии вдвое превысила количество призывников, при этом 67% из них имеют высшее или среднее профессиональное образование. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«В целом демографический провал предыдущих лет преодолен», - заявил глава ведомства на коллегии Министерства обороны по итогам года.

Шойгу сообщил, что укомплектованность Вооруженных сил России на сегодняшний день составляет 91%, а офицерских должностей превысила 96%. Согласно приведенным данным, боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92% летного состава, 62% - ВМФ, 58% специалистов ПВО.

«Абсолютное большинство военнослужащих поддерживает деятельность государства в сфере обороны и доверяет руководству страны», - добавил министр.

Как писал сайт kp.ru, в ходе коллегии президент России Владимир Путин заявил, что российские военные должны получать достойное вознаграждение выше среднего. Глава государства также обратил внимание на необходимость увеличивать военные пенсии