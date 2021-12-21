Глава «Нафтогаза» рассказал, как Украина планирует помешать запуску «Северного потока-2»

Глава украинского "Нафтогаза" рассказал о планах противодействия запуску "Северного потока-2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о планах противодействия запуску «Северного потока-2». Витренко опубликовал пост в Facebook в котором сообщил, что Украина разработала для этого серию юридических шагов.

«Благодаря совместным усилиям мы смогли отложить строительство этого газопровода более чем на год. И, даже будучи законченным, он так и не заработал. Это тоже результат нашего сотрудничества с американскими и европейскими партнерами», - пишет Витренко.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Украина прилагает «максимум усилий» в противостоянии запуску «Северного потока-2».

«Нафтогаз» присоединился к процедуре сертификации оператора «Северного потока-2», которая, кстати, теперь тоже приостановлена. Кроме того, у нас есть план дальнейших правовых шагов по предотвращению запуска этой погони за российским газом, которую Путин намерен продолжать использовать для шантажа и давления как на европейских потребителей, так и на политиков», - пишет Витренко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что «Северный поток-2» начал приносить России деньги, еще не будучи достроенным.

Почему Украина стала противницей «Северного потока-2», читайте здесь.