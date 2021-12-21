Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 декабря 2021 12:59

Госдума отложила до 2023 года срок обязательного отказа госслужащих от вида на жительство за границей

Поправка была внесена в законопроект о льготах для россиян-добровольцев, участвующих в защите госграницы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Госдума отложила до 2023 года срок обязательного отказа госслужащих от вида на жительство за границей

Госдума отложила до 2023 года срок обязательного отказа госслужащих от вида на жительство за границей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 21 декабря, Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении проект закона, подразумевающий в том числе продление до 1 января 2023 года крайнего срока, до которого государственные служащие обязаны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей.

Подобная поправка была ранее внесена в законопроект о льготах для россиян-добровольцев, участвующих в защите госграницы

Напомним, в этом году Госдума приняла пакет законопроектов, запрещающий госслужащим и военным иметь вид на жительство в других странах. Коме того, данная категория граждан обязаны уведомить начальство о прекращении российского гражданства, получении гражданства другой страны или получении вида на жительство за рубежом.

Как писал сайт kp.ru, автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, который в ноябре прошлого года внес в Госдуму соответствующий законопроект. В пояснительной записке было отмечено, что данная инициатива касается должностей, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне.