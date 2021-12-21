Госдума отложила до 2023 года срок обязательного отказа госслужащих от вида на жительство за границей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 21 декабря, Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении проект закона, подразумевающий в том числе продление до 1 января 2023 года крайнего срока, до которого государственные служащие обязаны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей.

Подобная поправка была ранее внесена в законопроект о льготах для россиян-добровольцев, участвующих в защите госграницы

Напомним, в этом году Госдума приняла пакет законопроектов, запрещающий госслужащим и военным иметь вид на жительство в других странах. Коме того, данная категория граждан обязаны уведомить начальство о прекращении российского гражданства, получении гражданства другой страны или получении вида на жительство за рубежом.

Как писал сайт kp.ru, автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, который в ноябре прошлого года внес в Госдуму соответствующий законопроект. В пояснительной записке было отмечено, что данная инициатива касается должностей, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне.