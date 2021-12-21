Путин заявил, что вооруженные силы России выполнили все поставленные на 2021 год задачи

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил об успехах, которых достигли российские вооруженные силы в 2021 году. По словам главы государства, несмотря на сложности, ВС смогли выполнить все поставленные задачи.

Как отметил Путин во вторник, на расширенном заседании коллегии Минобороны, 2020 и 2021 годы стали для России и мира экстраординарными. Причины этого, в большей степени, в пандемии коронавирусной инфекции.

"Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи", - заявил президент.

По его словам, в 2021 году ВС выполнили все поставленные перед ними задачи. Не в последнюю очередь благодаря тому, что укреплению обороноспособности России всегда уделялось властями повышенное внимание, подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин объяснил, почему России и США необходимо заключить договор о гарантиях безопасности и предостерег западных партнеров от попыток "заболтать" россиян, тем временем делая то, что вздумается.