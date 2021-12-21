Путин объяснил, в чем смысл договора России и США о гарантиях безопасности

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему России и США необходимо заключить договор о гарантиях безопасности и предостерег западных партнеров от попыток "заболтать" россиян, тем временем делая то, что вздумается. Соответствующее заявление российский лидер сделал во вторник, 21 декабря.

По словам главы государства, продвижение НАТО в восточном направлении является серьезной угрозой для Российской Федерации.

"Они думают, что мы не видим этих угроз? В этом же вся проблема. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот в чем вопрос, - подчеркнул Путин. - Вооруженные конфликты - не наш путь. Мы хотим юридические гарантии. Вот в чем смысл наших гарантий".

По его словам, существует опасность, что обсуждение гарантий безопасности - это всего лишь попытка "заболтать" Россию и использовать эту паузу, тем временем "делая все что хотят".

"Такой поворот событий нас не устроит, - констатировал Путин. - Мы надеемся на конструктивные содержательные переговоры с видимым результатом, который бы обеспечил равную безопасность для всех".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу на том же заседании коллегии Минобороны предупредил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокацию в восточной части Украины с применением неустановленных химических компонентов.

Напомним, Константин Гаврилов, руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.

Российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.