Столтенберг предложил Москве провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о предложении провести заседание Совета Россия - НАТО в начале нового году.

«Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия - НАТО как можно скорее в новом году», - заявил генсек альянса во вторник, на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что серьезных инициатив возобновить совет Россия - НАТО нет. Как писал сайт kp.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс оставил без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации, а также не представил каких - либо конкретных и серьезных инициатив по возобновлению работы Совета.