Мурашко заявил о необходимости пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Особенности вакцинации от коронавирусной инфекции на данном этапе пандемии необходимо пересмотреть. Такое заявление во вторник, 21 декабря, сделал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что сейчас фиксируются случаи повторных эпизодов заболевания COVID-19.

Министр сообщил, что на сегодняшний день примерно в мире в 2,5 раза увеличилось количество детей, инфицированных новых штаммом коронавируса «омикрон» и требующих лечения в стационарах.

«Также отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены», - сообщил глава Минздрава в ходе заседания президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу.

Как писал сайт kp.ru, Мурашко также сообщил, что сегодня примерно 76 миллионов россиян прошли вакцинацию первым компонентом прививки от коронавирусной инфекции и около 10 миллионов граждан ревакцинировались повторно.