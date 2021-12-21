Мурашко рассказал, сколько детей болеют коронавирусом в России

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 40 тысяч несовершеннолетних в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Сегодня активно болеющих детей чуть больше 40 тысяч", - констатировал Мурашко во вторник, 21 декабря 2021 года.

Напомним, третья фаза испытаний вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков стартовала в Москве в ноябре 2021 года. В испытаниях приняли участие 3 тысячи добровольцев. 2,4 тысячи из них получили вакцину "Спутник М", 600 человек – плацебо. При этом испытуемые не знают, кому из них ввели плацебо.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России уже произведено около 150 тысяч доз вакцины "Спутник М". До конца текущего года в стране намерены выпустить в гражданский оборот еще примерно 200-250 тысяч доз препарата.