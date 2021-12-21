В Госдепе анонсировали подготовку санкций и мер по сдерживанию для России

Переговоры с Россией следует проводить в атмосфере деэскалации, заявили в Госдепе Фото: REUTERS

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник, 21 декабря, провела телефонный брифинг по вопросам внешнеполитической ситуации. Она отметила, что Вашингтон выступает за дипломатическое решение конфликта с Россией, но если этот путь зайдет в тупик, Штаты совместно с партнерами готовы применить санкции и другие сдерживающие меры.

"Существенный прогресс на дипломатическом фронте возможен только в обстановке деэскалации, а не эскалации. Поэтому мы призываем Россию к деэскалации", - цитирует Донфрид РИА Новости.

Политик отметила, что в противном случае Россию ожидают неприятные последствия. По ее словам, США сотрудничают со своими европейскими союзниками по вопросу санкций, которые будут введены в случае "военной эскалации на Украине".

"Вместе с нашими союзниками мы дали понять, что ответим серьезными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе", - добавила Донфрид.

Как ранее писал сайт kp.ru, нынешняя напряженность в Европе является виной Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны по итогам года.