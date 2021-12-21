Попова предположила, что штамм "омикрон" может стать спасением

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Радио «Комсомольская правда» признала, что о новом штамме коронавирусной инфекции «омикрон» на сегодняшний день пока известно очень мало, однако она допустила, что он может стать неким спасением.

«Мы очень мало пока знаем этот новый штамм. Ученые всего мира пристально следят за развитием ситуации в тех странах, где он распространяется», - отметила глава Роспотребнадзора.

Попова указала на то, что в Южно-Африканской Республике число заболевших снижается, а ситуация стабилизируется. «Это мы видим по публикуемым статистическим данным и из докладов наших коллег, которые сегодня находятся в ЮАР», - заявила она, утончив, что самое высокое выявление заразившихся сегодня регистрируется только в Великобритании.

«Обнадеживаться, конечно, еще рано. Может быть, это и будет некое спасение для нас для всех, но пока мы не предполагаем рассматривать такой вариант развития событий, мы сориентированы и предпринимаем все меры для того, чтобы избежать ухудшения эпидобстановки», - добавила Попова.

Полный текст интервью опубликован сайте kp.ru.