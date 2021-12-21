Анна Попова: Взят ли в России под контроль «омикрон» и почему приостановлен импорт овощей и фруктов из Турции и Ирана

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Здравствуйте, Анна Юрьевна!

- Здравствуйте, Александр Петрович!

- А у меня, знаете, столько важных вопросов к вам сегодня... С одной стороны, «омикрон», с другой, новость последних часов – это то, что Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции и Ирана. Там, в частности, апельсины, мандарины, виноград, перцы... С чем это связано?

- Это решение родилось не сегодня. Ситуация, которая сейчас складывается – результат усиленного надзора за качеством овощей и фруктов, поступающих в нашу страну к новогодним праздникам.

И мы начали эту работу еще в октябре. Проверки шли по всем таможенным пунктам в Российской Федерации, там, где идут максимальные поставки различных продуктов питания. Так же мы усилили проверки и в торговых сетях страны.

- На что обращается внимание прежде всего?

- Прежде всего замечу, что у нас теперь есть новые возможности для более тщательного лабораторного исследования поступающей продукции.

Действуя, в том числе, и в рамках национального проекта «Демография», мы, как надзорный орган, обеспеченный совершенной лабораторной поддержкой, просто обязаны видеть и в пробах, и в результатах исследований не только те вещества, которые нам декларируют в сопроводительных документах поставщики плодоовощной продукции, но и незаявленные... Все производители, по российскому законодательству, обязаны указать перечень химических препаратов, которые используются при выращивании той или иной продукции. И именно эти препараты, они обязательно заявляются. И мы оцениваем продукцию на соответствие требованиям, не остались ли какие-то количества, не много ли их там.

В данном случае наш контроль направлен на вещества, которые прежде не были заявлены производителем как использовавшиеся – то есть, это химические вещества, а именно пестициды, достаточно токсичные, которые применяли при выращивании продукции. Это первое нарушение - и оно существенное. Производитель уже нарушил закон, не рассказав об этом.

Второе. Мы нашли в этой продукции 12 разных пестицидов, далеко не все из них разрешены к применению в Российской Федерации в связи с тем, что они достаточно токсичны. И такую продукцию нельзя ввозить на территорию нашей страны.

И третье, конечно, даже если сравнивать с нормами, которые приняты где бы то ни было, концентрация, которую мы выявили, значительно выше той, которая допустима в любой стране мира, там, где это хоть как-то исследовалось.

И это все вместе, конечно, вызывает высокий риск и высокую опасность для нашего населения.

Например, когда в одном мандарине для ребенка, ну, младшего школьника содержится (в одном мандарине!) 2 допустимых суточных норматива остаточного токсичного химического вещества. Если съесть несколько таких мандаринов, легко можно получить проблемы для здоровья.

Конечно, мы вынуждены были немедленно остановить поступление в Российскую Федерацию этой опасной продукции и прекратить ее оборот в стране. Что и было сделано.

И сегодня именно эти новые возможности позволяют нам обнаруживать вещества, которые не были заявлены производителем, но которые, к сожалению, несут высокий риск для здоровья людей. И мы должны сделать все, принять все меры, чтобы этот риск был минимизирован. Здоровье россиян должно быть сохранено.

Наша служба занимается сегодня решением не только проблем, связанных с коронавирусной инфекцией. Мы не ослабляем контроля и за продуктами питания, особенно в предновогоднюю пору.

Мы сейчас уже открыли горячую линию по детским товарам, по детским продуктовым подаркам. И усиливаем контроль за просроченной продукцией не только в рабочие, но и в нерабочие посленовогодние дни. По этому номеру может позвонить любой желающий...

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА: 8 800 555-49-43

- Анна Юрьевна! Несмотря на то, что тонны этой продукции будут либо возвращены с прилавков, либо вообще не допущены к ввозу... Минсельхоз уже заявил, что наши праздничные столы и мы не пострадаем перед Новым годом.

- Это комплексная работа, которую мы проводили вместе с Министерствами - сельского хозяйства, промышленности и торговли и с Министерством иностранных дел. И, конечно же, здесь все необходимые меры предприняты, для того чтобы россияне на праздничном столе, во-первых, имели достаточный ассортимент продукции, в достаточном количестве и, конечно, чтобы она была абсолютно безопасной.

Все производители, по российскому законодательству, обязаны указать перечень химических препаратов, которые используются при выращивании той или иной продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

...И снова об «омикроне»

- Анна Юрьевна, Если позволите, еще несколько вопросов, которые мы с вами, собственно, обсуждаем все эти недели, даже больше месяца. ЮАР дает нам уже третью значимую мутацию ковида. Почему это вообще происходит? Другие страны же не настолько «плодовиты».

- Ну, здесь есть, наверняка, целый ряд особенностей – и в возрастном составе, и в состоянии здоровья населения в ЮАР.

Для того, чтобы разобраться, и работают сегодня мои коллеги и подчиненные, прекрасные ученые – эпидемиологи, вирусологи, клиницисты Российской Федерации вместе с коллегами из ЮАР, пытаясь разобраться, что именно происходит, какие конкретно риски и почему именно там наблюдается, в самом деле, вы абсолютно правы, - уже третья значимая мутация нового коронавирусного варианта... И она регистрируется сегодня уже широко во всем мире.

- А вот наши заболевшие «омикроном» - кто они, как были выявлены? (Хотя вы об этом уже говорили, но не грех повторить.) Как у этих пациентов вообще протекает болезнь, сколько среди них было вакцинированных?

- Это российские граждане, которые, по собственной инициативе, отправились отдыхать в ЮАР, где их и застало сообщение о том, что Южно-Африканская Республика является эпицентром распространения нового варианта коронавируса с определенными особенностями.

Учитывая то, что россияне срочно захотели вернуться домой, было принято решение о том, что все возвращающиеся из стран риска (это и ЮАР, и ряд государств, граничащих с ней), должны находиться на изоляции. И это не самоизоляция дома, а - изоляция в обсерваторе, специально подготовленных медучреждениях.

Вот так наши граждане, вернувшись в Россию, сразу же, из аэропорта были помещены в обсерваторы.

Их обследовали лабораторно в ежедневном режиме, и в течение первых нескольких дней, по возвращении, у 16 был выявлен новый вариант коронавируса под названием «омикрон». Ещё у 4-х - «дельта»-штамм, уже привычный для нас, и у 2-х человек обнаружен грипп АH3N2, сезонный вирус, который сегодня достаточно интенсивно циркулирует в мире.

Все пациенты - с любыми проявлениями и, естественно, с подтвержденным лабораторным диагнозом, были из обсерватора помещены в инфекционные стационары, в отдельные боксы, и уже там за ними было организовано постоянное медицинское наблюдение.

Практически, все вернувшиеся в Российскую Федерацию наши граждане, у которых подтвержден «омикрон», имели иммунитет, 7 из них были переболевшими, 11 были привиты разными вакцинами.

Ну, и один, понятно, был привит и имел в анамнезе заболевание.

Все пациенты чувствуют себя хорошо, заболевание прошло достаточно спокойно, под медицинским наблюдением, никаких проявлений тяжелого течения выявлено не было.

На сегодняшний день, они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе.

И, в связи с тем, что у пациентов были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они были выписаны и отправлены по домам.

А всего в России уже 41 пациент с «омикрон». Ситуация под контролем.

- Слава Богу! Анна Юрьевна, и - такой, фантастический вопрос. Может ли «омикрон» стать нашим спасением и «прививкой» от более страшных штаммов, может ли на нем все закончиться?

- Мы очень мало пока знаем этот новый штамм. Ученые всего мира пристально следят за развитием ситуации в тех странах, где он распространяется. Хочу отметить, что в Южно-Африканской Республике количество заболевших снижается, там стабилизируется ситуация. Это мы видим по публикуемым статистическим данным и из докладов наших коллег, которые сегодня находятся в ЮАР.

Самое высокое выявление сейчас регистрируется пока только в Великобритании. Но обнадеживаться, конечно, еще рано.

Может быть, это и будет некое спасение для нас для всех, но пока мы не предполагаем рассматривать такой вариант развития событий, мы сориентированы и предпринимаем все меры для того, чтобы избежать ухудшения эпидобстановки в Российской Федерации.

- ВОЗ говорит о возможном спаде пандемии в 2022 году. А вы можете нам - как родным - какие-то хорошие прогнозы дать?

- Разделяем все надежды, так же как и все опасения.

И наша задача – подготовиться таким образом, чтобы любое ухудшение ситуации было наименее проблемным для населения Российской Федерации.

Наша главная задача сегодня - предотвратить негативное развитие событий. Но пока что все ученые мира разбираются с тем, что такое новый штамм.

В этот период максимально эффективны все те санитарные меры, к которым мы с вами привыкли и которые давно уже освоили. Это защита органов дыхания, а, значит, обязательно - маска, это чистые руки... Конечно же, до минимума сокращаем время для посещения мест массового скопления людей, плюс - соблюдение социальной дистанции. Ну, и самое главное - вакцинация. Это все поможет нам не заболеть и не заразиться ни одним из возможных на сегодня штаммов, которые относятся к коронавирусу, и ни одним из вирусов гриппа, которые тоже, с каждым днем, становятся, скажем так, актуальнее.

* * *

- То есть, если мы Анну Юрьевну Попову будем слушаться, то новогодние праздники не будут омрачены какими-то болезнями и так далее... Я правильно понимаю?

- Если правильно озаботимся своим здоровьем и не будем нарушать те правила, которые известны уже давно (и мы постоянно напоминаем о них последние два года)... Да, конечно, тогда - ни грипп, ни коронавирус, ни другие респираторные инфекции нам будут не страшны. И новогодние праздники пройдут благополучно, в кругу семьи, на свежем воздухе, с большой радостью, которую мы всегда от этого испытываем.

Именно этого я и желаю всем нам. Всех - с наступающим Новым годом!

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