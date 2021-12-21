Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала будет проводиться по фактической, а не по прогнозируемой инфляции. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 21 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе отмечается, что размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. По такому же стандарту будут осуществляться пересмотры размера оставшейся части суммы данной выплаты.

Также новый закон устанавливает, что до 1 февраля 2022 года года размер материнского капитала будет установлен на действующем уровне: 483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 рубль за второго и последующих.

Как ранее писал сайт kp.ru, митрополит Иларион заявил, что РПЦ не может поддержать идею наделить правом на маткапитал мужчин, которые имеют детей от суррогатных матерей, так как выступает против суррогатного материнства.