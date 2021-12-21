Путин подписал закон, позволяющий полицейским вскрывать автомобили и квартиры

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документ дает полицейским право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома.

Закон также наделяет полицию правом оцеплять и блокировать жилые дома и территории. На оцепленной территории правоохранители смогут проводить осмотр граждан, их вещей и транспортных средств.

Полиция может вскрывать авто для спасения жизни и обеспечения безопасности, а также при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, или же при угрозе теракта.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство внутренних дел РФ подготовило проекты приказов о порядке информирования собственников о вскрытии полицейскими их квартир или машин, если это будет необходимо в отсутствие владельца.

Согласно законопроекту, ведомство должно уведомить гражданина о вскрытии «путем направления или вручения уведомления о вскрытии». Такое уведомление могут направить через почту заказным почтовым отправлением, а также в виде телефонограммы или через электронную связь. Сообщение должно содержать даннеы о дате, времени, месте, а также основаниях и обстоятельствах вскрытия.