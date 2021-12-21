в Госдепе заявили, что США продолжат оказывать оборонительную военную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон продолжает поставлять оборонительную военную помощь Украине. Такое заявление сделала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, уточнив, что последняя доставка произошла на прошлой неделе.

«Мы продолжаем поставлять оборонительную военную помощь Украине, на прошлой неделе была поставка», - заявила помощник госсекретаря США в ходе телефонного брифинга.

Донфрид заявила, что Вашингтон «постоянно» проводит оценку дополнительной военной помощи, и продолжит отправку оборудования и средств поддержки незалежной «в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы».

Напомним, накануне Киев заявил о желании получать от западных партнеров не только оборонительное вооружение, но и наступательное. Такое заявление сделал министр обороны незалежной Алексей Резников после переговоров с главой военного ведомства Дании Трине Брамсен, указав на то, что правительство Дании должно занять «жесткую позицию» и стать «контактировать с партнерами» из стран НАТО и Евросоюза для того, чтобы незалежная получила «реальную помощь вооружением, технологиями».