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Общество21 декабря 2021 14:34

В России педофилов-рецидивистов будут сажать пожизенно

Государственная Дума приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов в первом чтении
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Госдума в первом чтении приняла закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов.

Госдума в первом чтении приняла закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник 21 декабря Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Пожизненное лишение свободы, согласно этому закону, предусматривается для тех, кто уже ранее совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил сексуальное насилие в отношении двоих или более детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законопроект, назвав пожизненный срок оправданной мерой для наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье», - написал Володин в Telegram.

Спикер выразил надежду, что закон поможет предотвратить нанесение детям серьезного вреда.

«Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», - отметил он.

Ранее за пожизненное заключение для осужденных за педофилию выступила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.