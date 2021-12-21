Попова рассказала об изоляции в обсерваторах прилетевших из ЮАР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказала об изоляции в обсерваторах граждан прилетевших из Южно-Африканской Республики.

«Россияне срочно захотели вернуться домой, было принято решение о том, что все возвращающиеся из стран риска (это и ЮАР, и ряд государств, граничащих с ней), должны находиться на изоляции. И это не самоизоляция дома, а - изоляция в обсерваторе, специально подготовленных медучреждениях», - рассказала она, уточнив, что граждане были помещены в обсерваторы сразу же из аэропорта.

Попова рассказала, что по прилету граждан обследуют в ежедневном режиме, и в течение первых нескольких дней. В результате, новый штамм коронавируса «омикрон» выявили 16 человек, а четырех зарегистрировали «дельта»-штамм. Кроме того, и двух граждан был обнаружен грипп АH3N2, «сезонный вирус, который сегодня достаточно интенсивно циркулирует в мире», отметила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, она сообщила, что все пациенты с любыми проявлениями и с подтвержденным лабораторным диагнозом, были помещены из обсерватора в инфекционные стационары, в отдельные боксы, и «уже там за ними было организовано постоянное медицинское наблюдение».

Полный текст интервью с главой Роспотребнадзора Анной Поповой опубликован сайте kp.ru.