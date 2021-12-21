Захарова высмеяла слова Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что для вступления Киева в Евросоюз и НАТО незалежной необходимо избавиться от нескольких выражений. В ответ дипломат предложила раскрыть украинскому «главную тайну», которая говорит о том, что машина едет быстрее, если колеса выкрасить в красный цвет.

Захарова обратила внимание на слова Зеленского, который заявил, что для вступления Киева в Евросоюз и НАТО необходимо избавиться от таких выражений, как «не дай Бог», а также «это не для нас» и «это невозможно».

«И это он ещё не открыл своим гражданам главную тайну: если колёса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне Зеленский попросил уже в 2022 году конкретизировать сроки по вступлению Украины в НАТО, а также отметил желание Киева скорее достигнуть членства в Европейском Союзе.