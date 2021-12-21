Зеленский попросил уже в 2022 году конкретизировать сроки по вступлению Украины в НАТО

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Киев уже в следующем году хочет получить четкую информацию о временной перспективе по вступлению в НАТО. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

«Мы стремимся как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную», - заявил он.

Напомним, накануне МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было представлено два документа, основными положениями одного из них было исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.

Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не собирается идти на компромисс с Москвой по вопросу вступления Украины в альянс, отметив, что данный вопрос должны решать только сама Незалежная и страны – члены альянса.