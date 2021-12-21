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Политика21 декабря 2021 15:31

Путин обратил внимание Макрона на ограничения работы RT во Франции

Российский лидер выразил надежду на предоставление каналу таких же возможностей, которые обеспечиваются французским СМИ в РФ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин обратил внимание Макрона на ограничения работы RT во Франции

Путин обратил внимание Макрона на ограничения работы RT во Франции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обратил внимание французского коллеги Эмманюэля Макрона на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции канал RT. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в Кремле.

«Владимир Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал "Russia Today"», - говорится в заявлении Кремля, где отмечено, что была выражена надежда на предоставление российскому каналу «таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России».

Как писал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора президент России рассказал французскому лидеру работе российских дипломатов по гарантиям безопасности, предложенных Москвой, указав на необходимость международных переговоров для выработки зафиксированных гарантий, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах. Путин и Макрон также обсудили темы, связанные с Украиной, среди которых ситуация в Донбассе.