Президент Путин и канцлер Германии Шольц провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц провели первый телефонный разговор. Он состоялся во вторник, 21 декабря.

В ходе переговоров стороны обсудили такие темы, как российское предложение по долгосрочным гарантиям безопасности со стороны НАТО и украинский вопрос, пишет пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин проинформировал Шольца о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. Российский лидер прокомментировал проекты, которые были переданы западным партнерам - в том числе Германии.

При обсуждении Украины Путин указал, что Киев по-прежнему уклоняется от выполнения минских договоренностей 2015 года, что мешает возможному проведению нового саммита в "нормандском формате.

Как ранее писал сайт kp.ru, Европейский союз готовит меры на случай военного конфликта России и Украины, лидеры стран ЕС взвешивают все «за» и «против», оценивают возможные последствия и эффективность подобных шагов, однако надеются на мирное развитие ситуации. Об этом заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц.