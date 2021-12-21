В Центре им. Гамалеи заявили, что у всех ревакцинированных "Спутником" выявлены антитела к штамму "омикрон"

У всех исследованных образцов ревакцинированных вакциной "Спутник V" нашлись нейтрализующие антитела к омикрон-штамму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты российского Центра им. Гамалеи исследовали образцы ревакцинированных вакциной "Спутник V" людей и обнаружили в пробах нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса.

Об открытии сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование центра. Как говорится в публикации, ученые выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. И это не единственное, что удалось заметить экспертам.

"Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, Особенности вакцинации от коронавирусной инфекции на данном этапе пандемии необходимо пересмотреть. Такое заявление во вторник, 21 декабря, сделал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что сейчас фиксируются случаи повторных эпизодов заболевания COVID-19.