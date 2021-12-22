Врач-пульманолог объяснил, почему на морозе появляется кашель Фото: Shutterstock

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман объяснил, почему многие люди, оказавшись на морозе, начинают кашлять.

Это говорит о повышенной чувствительности бронхов или наличии бронхиальной астмы. В норме кашель на холоде возникать не должен. Если же он есть, то это проявление повышенной чувствительности бронхов.

- Но порой он просто проявление некой неспецифической повышенной чувствительности бронхов, которая не является чем-то болезненным., - комментирует Александр Пальман врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук телеканалу «Москва 24».

Людям, которые сталкиваются с подобной проблемой, врач рекомендует высоко поднимать воротник или обматывать нижнюю часть лица теплым шарфом. Это позволит согреть воздух возле лица и человек не будет кашлять.

Еще один вариант – не сразу выходить на улицу. Можно постоять немного в подъезде, чтобы температура снижалась постепенно.

- Если избежать резкого перепада температур, то можно сократить интенсивность кашля, – советует специалист.

А вот если кашель сохраняется и после возвращения из холода в тепло, то это один из тревожных сигналов и нужно обратиться к врачу. Возможно развитие бронхиальной астмы.

Предпоследняя неделя декабря обещают быть аномально холодной. Из-за аномальных морозов в Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Во вторник в регионе столбики термометров опускались до минус 22 градусов, в среду, 23 декабря будет еще холоднее, сообщает "РИАМО".