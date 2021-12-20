Перед аномальными морозами в Москве врач рассказала, кому особенно опасна аллергия на холод

Берегите кожу от холода и резких перепадов температуры Фото: Shutterstock

- Холодовая крапивница — это аллергическая реакция на холод в виде красных зудящих пятен, которые появляются на коже в течение нескольких минут после воздействия холода и могут держаться от одного до двух часов, - объясняет педиатр сети медицинских центров Поликлиника.ру Диана Кошева. - Чаще всего холодовая крапивница встречается у молодых людей, но может возникнуть у человека любого возраста. Женщины страдают такой аллергией в два раза чаще, чем мужчины. По своей интенсивности ее проявления могут быть от легких до тяжелых. Для некоторых людей с подобной реакцией на холод купание в холодной воде может привести к очень низкому кровяному давлению, обмороку или шоку.

Симптомы и признаки холодовой крапивницы могут быть весьма серьезными:

- Временные красные зудящие пятна/волдыри, локально или по всему телу;

- Отек рук при удерживании холодного предмета;

- Отек губ из-за употребления холодной еды или напитков.

Тяжелые реакции могут проявляться в виде анафилактического шока, отека горла и языка, из-за чего становится трудно дышать.

Почему она возникает и как бороться

Точно неизвестно, из-за чего возникает холодовая крапивница. У некоторых людей клетки кожи очень чувствительны из-за наследственной особенности. На некоторых может серьезно повлиять вирусная инфекция или какая-либо другая болезнь.

Если у человека есть склонность к холодовой аллергии, то даже обычная простуда вызывает выброс гистамина и других химических веществ в кровоток, и эти вещества вызывают покраснение, зуд, а иногда и общую аллергическую реакцию (анафилаксию).

Профилактика аллергической реакции состоит в следующем:

- перед воздействием холода примите антигистаминный препарат;

- берегите кожу от холода и резких перепадов температуры. Если собираетесь плавать в холодной воде, сначала окуните руку в воду, и посмотрите не возникает ли у вас кожная реакция;

- избегайте употребление ледяных напитков и еды;

- если ваш врач рекомендует вам носить с собой шприц-ручку адреналина (EpiPen и др.), держите его при себе.

Холодовая крапивница обычно длится несколько лет и проходит самостоятельно.

Кашель и слезы на морозе — тоже аллергия?

- Как таковой аллергической реакции на холод в виде кашля не бывает, но холодный и сухой воздух может вызвать кашель и хрипы у человека с бронхиальной астмой, - объясняет Диана Кошева. - Дело в том, что холод раздражает дыхательные пути и вызывает отек, из-за чего они сужаются. Низкие температуры также могут вызвать сжатие мышц вокруг дыхательных путей, что еще больше затрудняет прохождение воздуха. Также бывает обычное покашливание у здоровых людей при холодной и сухой зиме.

Что касается возникновения ринита при холодной погоде, то это тоже нельзя назвать аллергической реакцией. Он также известен как носовая гиперреактивность и является формой неаллергического ринита. Такая реакция может возникнуть как у людей с аллергическим ринитом, так и у здоровых людей. Симптомы включают ринорею, заложенность носа, постназальный затек и жжение в носу в течение нескольких минут после пребывания на холодном воздухе. Как правило, эти проявления исчезают вскоре после того, как вы зайдете в теплое помещение.

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Малыши до трех лет в опасности

Чем может грозить желание ребенка погулять на морозе? У малышей до трех лет есть специфическая жировая ткань, которая сконцентрирована на щеках и бедрах. Именно эта ткань быстрее всего реагирует на холод. И чем более пухлый малыш, тем опаснее для него холод.

- Реакция на холод у детей до трех лет может быть различной: кто-то переносит его относительно спокойной, а у кого-то подкожная клетчатка и нежная кожа резко реагируют на внешние раздражители, - поясняет педиатр, руководитель медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков. - Если и в небольшие холода (до - 10) вы заметили, что кожа ребенка быстро краснеет на улице, и дома краснота долго не проходит, значит, у ребенка повышенная чувствительность кожи. Щечки ребенка обязательно нужно защищать специальными кремами перед выходом на улицу (не менее, чем за 20 минут!). И уж точно с малышом не нужно гулять, если температура воздуха опускается ниже - 10.