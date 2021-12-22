Блинкен пообещал Литве поддержку США на фоне кризиса в отношениях с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 21 декабря, пообщался по телефону с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, пообещав Вильнюсу поддержку Вашингтона на фоне кризиса в отношениях прибалтийской республики с Китаем.

«Госсекретарь подчеркнул твердую солидарность США со своим союзником по НАТО и партнером из ЕС Литвой, которая сталкивается с геополитическими вызовами для региональной стабильности, безопасности и экономического процветания», - говорится в сообщении руководителя пресс-службы госдепартамента Неда Прайса.

В частности, собеседники обсудили информацию о том, что Пекин не дает литовским экспортерам возможности узаконить доставленные в Китай товары. По словам Блинкена, такие меры со стороны КНР «вызывают серьезное беспокойство, в том числе и с точки зрения международных торговых практик», представляя собой «определенную форму экономического принуждения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пекин принял решение отозвать китайского посла из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть свое представительство в стране. Стоит отметить, что несмотря на официальные дипломатические отношения только с 15 странами, Тайвань поддерживает неофициальные контакты с большинством стран мира через представительские учреждения.

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