США намерены «надавить» на Россию с помощью ВТО

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США намерены использовать средства и механизмы Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы допущенные нашей страной нарушения в сфере торговли.

Об этом говорится в ежегодном докладе американского представителя на торговых переговорах Кэтрин Тай, подготовленном для конгресса. Документ из 62-х страниц посвящен вопросам выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО.

По словам Кэтрин Тай, в этом отчете «представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов ВТО, – таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и честная конкуренция». Она утверждает, что несоблюдение «норм, правил и обязательств ВТО» ставит американских «рабочих и предприятия в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях».

«Аппарат представителя США на торговых переговорах будет продолжать работать с партнерами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответственности за ее поведение в многосторонней торговой системе», - приводит ТАСС заявление Кэтрин Тай.

Между тем, как писал сайт kp.ru, Вашингтон регулярно обвиняет Москву в том, что ее действия в сфере торговли якобы вредят интересам страны.