Депутат Хамзаев предложил ввести смертельную казнь для педофилов

В Госдуме предложили ввести смертельную казнь для педофилов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертельную казнь для педофилов.

Напомним, во вторник, 21 декабря, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Пожизненное лишение свободы, согласно этому закону, предусматривается для тех, кто уже ранее совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил сексуальное насилие в отношении двоих или более детей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законопроект, назвав пожизненный срок оправданной мерой для наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни, — приводит слова парламентария РИА Новости.

По его мнению, такого вида злоумышленников необходимо лишать жизни сразу после совершения первого преступления и нужно постепенно повышать степень наказания за педофилию.