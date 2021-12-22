Посол Украины в ФРГ заявил, что Берлин часто игнорирует интересы Киева

Украинский посол в ФРГ заявил, что Берлин часто игнорирует интересы Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что власти ФРГ очень часто игнорируют интересы других стран, включая Украину.

По мнению дипломата, Германия может себе это позволить из-за ее великого культурного наследия.

- И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять», — сказал Мельник в интервью Ukrainian Prism.

Он добавил, что в таком случае приходится выносить некоторые вопросы на публику. Мельник считает, что в Германии многие важные вопросы решаются непрозрачно, «в закрытых кабинетах».

Ранее госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон продолжает обсуждать с Берлином ситуацию вокруг проекта трубопровода «Северный поток – 2» в свете напряженности вокруг Украины. Помощник госсекретаря США отметила, что Вашингтон рассматривает «Северный поток – 2» как «российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества». Донфрид также сообщила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по газопроводу.