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Политика21 декабря 2021 15:54

США продолжат работать с Германией по «Северному потоку - 2» для снижения ущерба для Украины

Помощник госсекретаря США отметила, что Вашингтон рассматривают газопровод как «российский геополитический проект»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник госсекретаря США отметила, что Вашингтон рассматривают газопровод как «российский геополитический проект»

Помощник госсекретаря США отметила, что Вашингтон рассматривают газопровод как «российский геополитический проект»

Фото: REUTERS

Вашингтон продолжает обсуждать с Берлином ситуацию вокруг проекта трубопровода «Северный поток – 2» в свете напряженности вокруг Украины. Такое заявление во вторник, 21 декабря, сделала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Помощник госсекретаря США отметила, что Вашингтон рассматривает «Северный поток – 2» как «российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества».

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы поддержать Украину и укрепить энергетическую безопасность Европы, а также по нашим задачам в сфере климата», - заявила она.

Донфрид также сообщила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по газопроводу. Так США признали, что санкционные меры не остановят реализацию проекта, а Германия обязалась добиваться продления транзита российского газа через украинскую территорию.

Напомним, Сенат США до 14 января 2022 года рассмотрит предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против «Северный поток – 2». В пресс-службе Госдепартамента уточнили, что продолжат вводить ограничения в отношении компаний, связанных с газопроводом. Ранее, в конце ноября, Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с трубопроводом.